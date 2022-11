A Tu si que vales protagonista "un'arancina speciale" preparata da ragazzi disabili siciliani

A Tu si que vales protagonisti ieri sera i ragazzi di Etnos che hanno portato in sala “un’arancina speciale”. Si tratta di una cooperativa di Caltanissetta che coinvolge i ragazzi disabili in diversi progetti. Presenti sul palco, insieme ai ragazzi, anche il presidente della cooperativa Fabio Ruvolo con Alfonso Grillo. L’iniziativa è nata da un’esperienza di Raggi d’Isole, centro edu-aggregativo per persone disabili.

“Essere qui è per noi un momento importante – ha spiegato Fabio Ruvolo -. Abbiamo l’opportunità di far conoscere la nostra Caltanissetta con il suo lato inclusivo e speciale”.

N’arancina Speciale, è questo il nome del laboratorio, coinvolge persone con disabilità e ragazzi di etnie diverse, in un percorso di inclusione lavorativa. I ragazzi, molto emozionati, hanno fatto assaggiare le loro arancine a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.

© Riproduzione riservata