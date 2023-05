Gela piange Totò Sauna: l'ispettore dei vigili urbani era uomo di fede e si dedicava agli ammalati

Gela piange Totò Sauna, ispettore dei vigili urbani da tempo malato. Sauna non ce l’ha fatta. Molto attivo nei social dove era solito postare anche preghiere per malati, oggi riceve dagli stessi social lunghi messaggi di commozione e affetto. L’ispettore è morto in Lombardia, dove da mesi era ricoverato dopo un intervento alla testa, che aveva riacceso le speranze. Con lui, la moglie Maria Pia e i due figli, che lo hanno sempre assistito.

Sauna, nella sua Gela, svolgeva anche attività sociali: scout da giovane, giornalista sportivo, tifoso della Roma, conduttore di programmi radio-televisivi e telecronista. Al comando vigili si occupava di abusivismo ed educazione stradale nelle scuole, un lavoro che svolgeva come una missione. Sauna stesso, a settembre dello scorso, aveva scritto, postando una sua foto in una scuola: “23 anni che faccio il vigile urbano. Un saluto ai miei colleghi con cui ho iniziato a Milano nel lontano 06.09.1999. Il 46 corso per agenti di polizia municipale, chiamato ‘Prestigio’. Mi ricordo ancora il primo giorno. Nell'aula magna della scuola del Corpo di via Boeri. Tutti impauriti. Quanti ricordi, quante gioie e qualche lacrimuccia. Fare il vigile non è fare un lavoro qualunque. Fai qualcosa in più, stai ad ascoltare, stai a consigliare, stai a correggere, stai a....multare, si perché è necessario a volte fare capire che solo rispettando le regole c'è democrazie e sviluppo. Un saluto a tutti i ragazzi del 46 corso e a tutti i miei colleghi che con passione svolgiamo questo bel lavoro”.

Su Facebook, tanti messaggi che fanno emergere le qualità e la bontà di quest’uomo. Irene Cassarino, scrive: “E adesso chi ci aiuterà? Sì, chi ci aiuterà ad educare questi nostri giovani alla prudenza? Sei stato un uomo eccezionale per la tua splendida famiglia che amavi incondizionatamente ma soprattutto per la tua famiglia più grande cioè la nostra comunità, a me hai insegnato tanto, mi hai aiutato sia con le parole che con la fede, grazie per la persona meravigliosa che sei stato”. Angela Robilatte: “Oggi Gela, perde uno dei suoi figli migliori, Totò Sauna, un grande cristiano. Voglio ricordarti come amico di famiglia, ti voglio ricordare nelle ultime elezioni, a settembre sempre allegro, a farci passare quel tempo interminabile nelle scuole, con la tua allegria, ma sempre corretto nel tuo lavoro”. Totò Scerra, aggiunge: “Uomo meraviglioso, vigile urbano esemplare e tifoso dello sport”.

Anche Vincenzo Scichilone spende parole commosse: “Totò Sauna è stato una persona speciale, vera, un professionista appassionato e vocato alla tutela della vita, nel suo lavoro di divulgazione della sicurezza stradale nelle scuole. Un operatore sociale anche nello sport, nel giornalismo sportivo, nell'associazionismo scoutistico cattolico, un marito devoto e un padre appassionato e attento. La sua partenza lascia il tessuto sociale di Gela un po' più povero, ma al contempo la sua esperienza terrena si distingue come benchmark cui ispirarsi. La sua famiglia è beneficiata dal dono della Fede, ragion per cui i familiari hanno la speranza della certezza di rivederlo. A Dio, Totò. Continua a ispirarci”.

