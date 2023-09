Caltanissetta, oltre 90 chili di rifiuti raccolti dai volontari in via dei Marinai

Quindici sacchi, oltre 90 kg di rifiuti, raccolti da 25 volontari. Ecco i numeri dell’iniziativa di McDonald’s «Le giornate insieme a te per l’ambiente», tenutasi a Caltanissetta lo scorso sabato 23 settembre. Una giornata, organizzata con il patrocinio del Comune, dedicata alla lotta contro gli effetti del littering, ossia dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. L’attività di riqualificazione, che ha visto all’opera i dipendenti del ristorante McDonald’s di Caltanissetta, è stata effettuata in piazza dei Marinai. «Le giornate insieme a te per l’ambiente» nel 2022 sono state realizzate in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia e hanno registrato, in oltre 150 tappe, il coinvolgimento di 6.000 volontari per più di 18 tonnellate di rifiuti raccolti.