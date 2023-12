La fortuna bacia la Sicilia: nonnina di 83 anni vince tredicimila euro a Caltanissetta

Festività natalizie particolarmente speciali per una pensionata di 83 anni di Caltanissetta che ha vinto tredicimila euro grazie al gioco Bingo90. La fortunata nonnina ha festeggiato alla grande, non rinunciando alla tradizionale tombola che, in questo caso, aveva in palio un premio a tre zeri.

Si tratta del classico gioco a novanta palline firmato da tombola.it, una nuova versione del bingo online. Bingo90 si basa su un sistema di numeri secondo la tradizione italiana della tombola con jackpot progressivi a ogni partita. La nonnina siciliana ha vinto con sole trentaquattro palline estratte e aggiudicandosi l'ambito jackpot progressivo con il numero 26.

Una delle ultime vincite da capogiro sull'Isola si è registrata a Palermo: a fine novembre è stato vinto mezzo milione di euro con il Gratta e vinci. La vincita è avvenuta al bar tabacchi Russo di via Pitrè, con un tagliando della serie Numerissimi del costo di cinque euro. A svelarla è stato lo stesso titolare che su Facebook ha pubblicato un post, scrivendo: «Tutto lo staff del bar tabacchi Russo augura al fortunato vincitore anonimo che questa vincita possa garantirgli un futuro migliore».