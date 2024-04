Caltanissetta piange Edoardo Bartolotta: spese la sua vita in difesa dell'ambiente

Il mondo ambientalista siciliano piange Edoardo Bartolotta, consigliere nazionale di Italia nostra, l’associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale. Bartolotta si era formato all’Istituto di istruzione Sebastiano Mottura di Caltanissetta, ed è stato insegnante di educazione tecnica, ambientalista. Fu anche fondatore e direttore della riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale.

A dare notizia della sua scomparsa, è stato il presidente del consiglio regionale di Italia Nostra, Leandro Janni, con un post su Facebook. E proprio sui social si susseguono messaggi di cordoglio. Iana Filiberti, scrive: «L'ho avuto come collega per qualche anno; sicuro delle proprie idee le ha portate avanti con decisione e fierezza. Grave perdita per la città». Santo Rizzo: «Un caro amico, un’ottima persona colta e sempre disponibile al dialogo. Abbiamo condiviso negli anni passati la passione per la poesia. Mi dispiace tantissimo, sentite condoglianze alla famiglia».