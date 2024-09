Soldati romani per un giorno, associazione di San Cataldo fa rivivere la Decima Legione

Soldati romani per un giorno. Ma non è un gioco. No, semmai arte e creatività artigianale. È piuttosto un tuffo nell’antica Roma. Un viaggio ideale che conduce per mano nel passato, regalando e facendo respirare l’atmosfera dell’antico impero tra le rovine di un sito archeologico unico, il parco archeologico di Pompei. E fa rivivere la Decima Legione dell’esercito romano del primo secolo Dopo Cristo.

È rievocata - passando pure per le preziose creazioni costumistiche e accessoristiche frutto del "fatto a mano" - dall’associazione «Legio Decima Fretensis» di San Cataldo, che ha la sua “anima” in Giuseppe Ruggieri, capace di riunire il trasporto di un gruppo di collezionisti e appassionati. Ma per sposare il progetto «basta soltanto essere un po' curiosi ed un po' “bambini”», ha osservato.

L’insieme di collezionisti e cultori dell’esercito romano è nato, ufficialmente, un paio di anni addietro da una collaborazione ultraventennale alle festività pasquali a San Cataldo ed è al fianco di massimi studiosi di romanità in Italia ed in Europa.