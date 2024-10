La Giornata del dono negli asili nido di Caltanissetta

I contributi donati dalle famiglie e dalla stessa coop «Garderie» sono stati riservati all’associazione Sant’Agata, all’Unicef e al reparto pediatrico dell’ospedale «Sant’Elia» di Caltanissetta. «Questo evento – ha sottolineato Sonia Giugno - non sarebbe stato possibile senza il fondamentale supporto del Comune di Caltanissetta, della cooperativa che gestisce i nidi d’infanzia comunali che, nella sua fase di progettualità, prevede la collaborazione con gli enti del territorio… il progetto di gestione de la “Garderie”, infatti, prevede queste iniziative per interagire e creare rete con la presenza di varie associazioni che hanno dato un valore aggiunto alla giornata».

Quando solidarietà fa rima con senso di comunità. In questo caso in tutti gli asili nido di Caltanissetta che hanno vissuto la «Giornata del dono». L’iniziativa, guardando ai bambini meno fortunati, è stata curata dalla cooperativa «Garderie» che gestisce i nido nisseni e ha avuto l’«anima» nella coordinatrice pedagogica, Simona Giugno. I bimbi sono stati gli attori principali dell’iniziativa di beneficenza che li ha direttamente coinvolti nell’azione di sostegno a diverse associazioni del territorio, attraverso gesti concreti di generosità e altruismo.

Ma se i bimbi sono stati i protagonisti principali, nodale è stato anche il ruolo degli operatori del nido che, con dedizione e amore, hanno accompagnato i bambini in questo percorso educativo. Ma da plaudire è stata anche la generosità dei genitori, che hanno partecipato alla raccolta di doni e materiali destinati a chi è meno fortunato.

«Tra giochi, vestiti e materiale scolastico, i bambini hanno potuto vivere in prima persona l'esperienza del dare, dimostrando grande entusiasmo e partecipazione… Vedere i nostri piccoli compiere gesti così significativi è motivo di grande orgoglio», sono le sensazioni di chi ha vissuto intensamente questa giornata solidale. E bambini, maestre, genitori e rappresentanti delle associazioni si sono ritrovati per celebrarne insieme il buon fine.«Questa giornata – è l’analisi di Simona Giugno - rappresenta non solo un’occasione di crescita per i bambini, ma anche una testimonianza del legame forte che unisce la nostra comunità… La “Giornata del dono” è una opportunità preziosa per insegnare alle nuove generazioni il valore del rispetto e dell’aiuto reciproco, un messaggio che ha risuonato forte nei nidi d’infanzia di Caltanissetta e che, si spera, possa essere solo l'inizio di molte altre iniziative solidali in futuro», è l’augurio della coordinatrice pedagogica dei nidi , Simona Giugno.