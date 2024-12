L’Unione Maestranze di Trapani e la Real Maestranza di Caltanissetta a Siviglia per la processione dell'Immacolata

Una delegazione dell’Unione Maestranze di Trapani è a Siviglia, in Spagna, per partecipare al prestigioso convegno internazionale «Siviglia Magna», un incontro mondiale dedicato alle confraternite della pietà popolare. L’evento si svolge dal 7 all’8 dicembre e culminerà con una solenne processione in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, come momento di ringraziamento e celebrazione.

In rappresentanza dell’Unione Maestranze a Siviglia sono presenti tre membri del Consiglio di amministrazione insieme al segretario e ad alcuni rappresentanti dei ceti. Presente anche la presidente dell’associazione «Le strade della passione», Paola Colicchia. I delegati avranno il compito di rappresentare la storica Processione dei Misteri di Trapani e la profonda devozione della pietà popolaretrapanese, portando il patrimonio culturale della città sul prestigioso palcoscenico internazionale. La Sicilia, con le Unione Maestranze di Trapani insieme a «La Real Maestranza» di Caltanissetta, rappresenta l’associazione non religiosa che cura una processione religiosa di pietà popolare.