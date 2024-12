10eLotto, a Gela colpo da un milione di euro con una giocata da un euro

Festa grande in Sicilia con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, la vincita più alta arriva da Gela, in provincia di Caltanissetta, colpo da 1 milione di euro – nella top 5 del 2024 – grazie a un 10, con una giocata di un solo euro, come riporta Agipronews.

La vincita straordinaria è stata centrata in Sicilia nelle estrazioni della Modalità Frequente del 10eLotto, quella che si gioca ogni 5 minuti. Si tratta di una modalità di gioco molto seguita dagli appassionati. Un fortunato giocatore di Gela, in provincia di Caltanissetta, ha centrato, con una spesa di un solo euro, un ‘10‘ (la combinazione vincente è stata: 1-3-5-9-12-16-19-23-59-63) che gli ha consentito di vincere 1 milione di euro.

La vincita è la terza più alta registrata nel 2024, la prima rimane quella di Savona del 27 febbraio in cui sono stati vinti 2,5 milioni di euro.

La fortuna per la Sicilia non finisce qui: a Paternò, in provincia di Catania, è stato realizzato un ‘9’ da 50.000 euro, con una giocata da 4 euro. Infine, a Catania vinti 20.000 euro con un ‘9’ nella Modalità Frequente.