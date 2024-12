L'associazione polizia di Stato di Caltanissetta dona giocattoli ai bimbi ricoverati al Sant'Elia

Il loro pensiero andrà ai piccoli che sono costretti a trascorrere le festività natalizie in corsia. Donando loro un giocattolo o altro ancora per alleviare il momento tutt’altro che spensierato che stanno vivendo.

Sì, perché è ai bimbi ricoverati al reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Elia di Caltanisetta, che è guarda l’iniziativa solidale a cura delle sezioni nissene dell’associazione nazionale polizia di Stato - gruppo di volontariato e di protezione civile - e l’associazione nazionale granatieri di Sardegna presiedute, rispettivamente, da Francesco Capizzi e Santo Alfonso Luigi Giannetto.

Così, provando un po’ a ricreare l’atmosfera natalizia che si respirerebbe in casa, i volontari delle due associazioni, fianco a fianco, hanno organizzato l’iniziativa benefica con la collaborazione di alcune aziende che hanno sposato l’idea.

E, non a caso, nel giorno dell’epifania i volontari di «Anps» e «Angs» saranno in corsia per donare giocattoli e altro materiale ludico ai bimbi ricoverati al reparto di pediatria dell’ospedale nisseno.

Iniziativa, è stato sottolineato da Capizzi e Giannetto, «nel tentativo di alleviare i tristi momenti vissuti dai piccoli pazienti di pediatria… nello spirito di servizio e di vicinanza al prossimo come previsto dagli statuti delle due associazioni».