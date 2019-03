Tennis, dopo 20 anni non si svolgerà il Challenger di Caltanissetta

Il Challenger, dopo 20 anni, non si farà. Cancellato il nome di Caltanissetta dai tornei ufficiali Atp. «Non è colpa di nessuno e non voglio addossare responsabilità», ha detto il presidente del circolo del tennis Gianluca Nicosia.

Il problema principale sono stati gli sponsor che non hanno aderito all'organizzazione della manifestazione, per due ordini di motivi, il primo l'incertezza della gestione dei campi dopo le annose vicende che hanno riguardato il Circolo del tennis ed il Comune, la seconda ragione perché buona parte data la crisi economica avrebbero dimezzato il contributo se non addirittura, come è successo in alcuni casi, ritirato.

