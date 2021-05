Rally di Caltanissetta al via il 12 giugno: aperte le iscrizioni

Si sono aperte le iscrizioni del Rally di Caltanissetta-Trofeo Totò Tornatore che si disputerà nel Nisseno il 12 e il 13 giugno. La gara è valida per il Campionato Siciliano auto moderne, per la Coppa Rally di Zona 8^ con coefficiente di 1,5.

Con l’approvazione del Regolamento Particolare di gara delle auto moderne inizia pertanto la raccolta delle adesioni per uno degli appuntamenti motoristici più apprezzati della Sicilia.

Il 19^ Rally di Caltanissetta è valido anche quale Historic Rally valido per il Campionato Siciliano Auto Storiche le cui iscrizioni si apriranno nelle prossime ore. La competizione si svolgerà senza pubblico in aderenza alle direttive ministeriali e federali per il contenimento del coronavirus.

A tal proposito gli organizzatori stanno lavorando alla possibilità di poter trasmettere le fasi salienti del rally in diretta social.

