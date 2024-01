È morto a 90 anni Vincenzo Capici, sarto e storico cultore del calcio gelese

Sentimenti di cordoglio sono stati espressi dal sindaco di Gela Lucio Greco alla notizia della morte di Vincenzo Capici, 90 anni compiuti, storico cultore del calcio gelese e prezioso artigiano. La sua sartoria di via Cairoli, nel cuore del centro storico, era il piacevole ritrovo dei tifosi dell’allora Terranova. Ma Capici fu anche pioniere di battaglie sociali, fondando insieme ad altri residenti il primo comitato spontaneo a Montelungo, dove viveva con la famiglia e la Consulta per rivendicare diritti per i disabili.

«Ci lascia un pezzo di storia – ha detto il sindaco Greco –, Vincenzo Capici era un abile e stimato sarto ma soprattutto un grande appassionato di calcio e fautore di tante battaglie sociali. Lascia una eredità di grande valore morale. A Paolo ed ai suoi familiari giunga il mio sentimento di cordoglio».