È morto Pasquale Portera, stroncato da un infarto dopo la Coppa Eraclea al kartodromo di Gela

Il mondo dei motori piange la morte di Pasquale Portera, 58 anni, originario di Cefalù, responsabile regionale del coordinamento di Motornext. Aveva lavorato fino a ieri (17 marzo), coordinando, al kartodromo di Gela-Pista del Mediterraneo, la Coppa Eraclea, evento motoristico a cui hanno partecipato diversi piloti di mini-gp, motard, pit bike e scooter da competizione.

Pasquale Portera (nella foto, profilo Facebook Kartodromo di Gela) aveva fortemente voluto l'evento e aveva anche premiato i piloti vincitori delle varie categorie, ma nella notte è stato stroncato da un infarto.

Ad annunciare la morte sono stati i gestori del kartodromo di Gela, attraverso un post: «Siamo sconvolti... non ci sono parole. Ci siamo lasciati ieri pomeriggio abbracciandoci e ridandoci l'appuntamento per un altro evento motoristico. Stamattina una doccia ghiacciata ci ha lasciati senza parole. Basiti. Ci consola solo il fatto che Pasquale Portera, coordinatore regionale di motornext, abbia concluso la sua vita terrena facendo fino alla fine ciò che amava: stare in pista».