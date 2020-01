Lancio fatale, addio a Luca Barbieri: il video del suo ultimo grande volo

Il suo ultimo grande volo risaliva allo scorso ottobre in Arabia Saudita. In quella circostanza Luca Barbieri fu protagonista di un'impresa spettacolare ma anche molto pericolosa, come si evince da questi pochi secondi del video postato su Youtube.

Barbieri era un paracadutista professionista di 25 anni che col wingsuit aveva già all'attivo quasi un migliaio di salti. Ma dopo tante imprese, ha perso la vita lanciandosi dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta. Era riuscito a concludere con successo una serie di imprese, tutte al limite, tutte rischiosissime. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato foto e video dei suoi voli.

