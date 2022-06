Movida a Caltanissetta, tentato omicidio dopo una lite: scatta un arresto

La squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito due misure cautelari di custodia in carcere, in esecuzione di provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta, su richiesta dalla locale Procura della Repubblica. Due gli indagati, uno per tentato omicidio e sequestro di persona, che era già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, e l'altro solo per sequestro di persona, già in carcere per reiterate violazioni della misura di prevenzione.

Secondo i gravi indizi riscontrati dal gip, la notte tra il 30 e il 31 maggio del 2020, due giovani, in compagnia delle rispettive fidanzate e amici, sarebbero venuti alle mani per futili motivi in piazza Mercato a Caltanissetta, nei pressi dei locali della movida della «Strata ‘a foglia», anche per lo stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcool. La lite sarebbe stata di breve durata grazie all’intervento dei presenti che avrebbero diviso i due contendenti. Uno dei due litiganti, pregiudicato per vari reati, in un primo momento allontanatosi dal posto, sarebbe poi ritornato, armato di pistola. Questi, dopo aver individuato il rivale, che si trovava insieme a un gruppo di ragazzi, avrebbe esploso al suo indirizzo almeno due colpi d'arma da fuoco, senza riuscire a colpirlo.

Nonostante la presenza di numerose persone, solo la mattina seguente il proprietario di un veicolo, accortosi che il proprio mezzo parcheggiato presentava alcuni fori di pistola, ha richiesto l'intervento della polizia. La Scientifica ha trovato alcuni elementi utili per risalire all'arma utilizzata e le indagini hanno permesso di indirizzare i sospetti su un giovane nisseno. Le indagini eseguite dalla squadra mobile, dirette dal pubblico ministero, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del sospettato, nonostante la reticenza di numerose persone presenti quella notte.

Solo per cause non dipendenti dalla volontà dell'indagato, il giovane rivale non sarebbe stato colpito a morte; pertanto, spiega la polizia, si procede per il reato di tentato omicidio, detenzione e porto illegale d'arma da sparo.

Inoltre, l'indagato per il reato di tentato omicidio, assieme a un complice, anche lui nisseno, avrebbe privato della libertà due ragazzi. I due indagati avrebbero attirato con l'inganno le due persone offese presso un'abitazione in loro uso, sottoponendole, per circa due ore, a violenze fisiche e morali, impedendo loro di allontanarsi. L'obiettivo era ottenere notizie in merito a una pistola di loro interesse. Il gip ha ritenuto gravi gli indizi di colpevolezza anche in relazione al reato di sequestro di persona.

