Nuova protesta dei No Muos a Niscemi: il video del corteo

In centinaia hanno affollato le vie del centro di Niscemi per dire ancora una volta no al Muos. Da tutte le parti della Sicilia sono arrivati i manifestanti per la consueta manifestazione estiva che si svolge ormai da anni e che viene organizzata dal comitato No Muos.

“Siamo ancora una volta qui – dice Danilo Cucè del comitato No Muos – e non ci fermeremo. Siamo determinati ad andare avanti e ad evitare che Niscemi sia una base di guerra”.

Manifestazione che è partita intorno alle 18 e che si è snodata per le vie del paese con il presidio della polizia. “Speriamo che cambi qualcosa – sostiene Giacomo Schembri, manifestante – ma questo governo non ci sta assolutamente aiutando”.

