A Caltanissetta arriva la "Befana", giocattoli riciclati e donati ai più piccoli

I giocattoli inutilizzati potranno diventare doni per altri bambini siciliani. È il progetto “Ri-giochi@mo” della Croce Rossa di Caltanissetta, con il supporto di Poste Italiane.

In occasione dell’iniziativa natalizia “La posta di babbo natale”, Poste Italiane ha promosso l’iniziativa presso diversi istituti scolastici isolani. 508 kg di giocattoli usati sono stati consegnati all’uno@uno che dopo averli selezionati, sanificati e ri-confezionati.

Più di mille confezioni contenenti giocattoli sono affidati alla Croce Rossa di Caltanissetta che si occuperà di “ridonarli” il giorno della Befana.

"Da un punto di vista psicologico il gioco riveste da sempre, una grande importanza per i bambini, perché rappresenta l’espressione più vera e spontanea dell’infanzia, favorendo lo sviluppo psicologico del fanciullo - spiega la Cri di Caltanissetta -. Attraverso il gioco, il bambino apprende schemi di azione ed abilità relazionali, sviluppa capacità motorie e cognitive, costruisce un repertorio comportamentale su cui si fonderà lo sviluppo della personalità. Il gioco permette di raggiungere i seguenti obiettivi; stimola la curiosità, la manualità, la fantasia, potenzia l’apprendimento".

Come diceva Santa Teresa di Calcutta : “C'è più gioia nel dare che nel ricevere. I Giocattoli, nell’ottica della riduzione dei rifiuti, del riciclo e del riuso, tutti i giochi sono stati sottoposti a controllo e quelli non adatti ad essere donati ai piccoli destinatari naturali sono stati inviati nei diversi circuiti di riciclo ( 100 kg di imballaggi di carta, 50 kg di imballaggi di plastica, 2 kg di batterie e 30 kg di giocattoli non utilizzabili) . Il progetto Ri-giochiamo negli anni ha aderito sia alla SERR, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti e sia anche al Festival dello Sviluppo Sostenibile (http://festivalsvilupposostenibile.it), il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

