Tennis a Gela, tutto pronto per la finale del trofeo Open Moriconi - Video

Un open che è ormai diventato un punto di riferimento per il tennis siciliano. A Gela sta andando in scena la nona edizione del trofeo Open Moriconi. Buon montepremi e tanti tennisti siciliani in gara.

“Sono molto emozionato - dice Ennio Greco direttore del torneo - in questi anni abbiamo lavorato bene e adesso il nostro open cresce in quantità e qualità”. Oggi alle 17 al Club Nautico Gela avrà luogo la finale del torneo. A darsi battaglia saranno Nicolò Schilirò del Tennis Filari che nella prima semifinale ha battuto Riccardo Chessari del Ct Ragusa e Danilo Vassallo del Proietti Tennis Tennis Team vittorioso ai danni di Nicolò Vanadia del Tc Leonforte.

