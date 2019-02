Centro profughi di Pian del Lago, 65 lavoratori delle coop sono a rischio

Si tratta ad oltranza per le sorti dei 65 lavoratori delle due cooperative alle quali è affidata la gestione del centro governativo di Pian del Lago. I sindacati che hanno avuto incontri con i responsabili delle due cooperative sperano di portare a 29-30 il monte ore lavorativo. Attualmente è di 25 ore.

"Se arriveremo ad una intesa - ha spiegato Giovanna Caruso della Cgil - venerdì andremo all'ufficio del lavoro a firmare il nuovo accordo altrimenti proclameremo nuovamente lo stato d'agitazione. Non abbiamo altre armi se non questa, vanno arrivano notizie tutt'altro che positive ovvero il taglio per cento della forza lavori".

"Al Ministero dell'Interno - continua - stanno elaborando il nuovo bando per l'assegnazione del servizio ma le notizie sono poco rassicuranti e c'è il rischio che vertenza aperta a Caltanissetta possa spostarsi in un tavolo romano".

