La protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso, per domani, 30 luglio, per allerta rossa per rischio incendi nella provincia di Caltanissetta e per ondate di calore nella provincia di Palermo. Per domani è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi. Per la provincia di Palermo, per domani, è stato dichiarato un rischio incendi, ma di pericolosità «media» e un livello di allerta di colore arancione.