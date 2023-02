Daspo per cinque ultras gelesi, lanciarono grossi petardi durante la gara col Vittoria

La polizia di Vittoria ha denunciato cinque ultras gelesi. I fatti risalgono allo scorso 6 novembre, quando in occasione della partita di calcio Vittoria-Gela, durante le fasi di ingresso nel settore ospiti di oltre 150 ultras della squadra gelese e per tutta la durata della partita furono accesi e lanciati numerosi petardi di grosse dimensioni. I cinque denunciati, e per i quali sono stati emessi altrettanti Daspo per la durata di un anno, sono giovani di età compresa tra diciotto e venticinque anni.

© Riproduzione riservata