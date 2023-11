La spettacolare rovesciata contro il Psg di Camarda, il bomber di origini siciliane che fa impazzire il Milan

Sta facendo sempre più parlare delle sue incredibili doti, il fenomenale attaccante del Milan primavera, Francesco Camarda, il piccolo bomber di origini siciliane. La sua spettacolare rovesciata con la quale il giovanissimo talento ha illuminato la vittoria in rimonta sul Psg (3-2) ha confermato ancora una volta le qualità di un ragazzo che sta bruciando le tappe sotto la guida di Ignazio Abate, e c'è chi addirittura lo vede già protagonista in Nazionale nel mondiale del 2026.

Francesco è nato a Milano nel 2008, con sangue siculo nelle vene: i nonni infatti sono originari di San Cataldo. Gioca in primavera nonostante abbia 3 o addirittura 4 anni in meno rispetto ai suoi compagni. Era gi stato decisivo in Youth League, quando contro il Newcastle aveva segnato una doppietta in appena 20 minuti (match poi terminato 4-0). Un gol su calcio di rigore e una botta a colpo sicuro dentro l’area, diventando il più giovane realizzatore della competizione.

Quello di Camarda sempre solo l'inizio di un viaggio che sembra quello di un predestinato. Il Milan se lo tiene stretto. Il campione del domani è “fatto in casa”.