Il record di Camarda, il calciatore più giovane a esordire in Serie A: il suo debutto a 15 anni e 8 mesi

Stefano Pioli celebra il debutto di Francesco Camarda contro la Fiorentina, il più giovane della storia in Serie A, a 15 anni e 8 mesi: «Ha talento e ha portato freschezza, quella che oggi quando è entrato non avevamo noi». Francesco è nato a Milano nel 2008 e ha sangue siculo nelle vene: i nonni infatti sono originari di San Cataldo.

L’allenatore del Milan non teme che questo debutto nella massima categoria possa condizionare il futuro del quindicenne e la gestione della sua crescita. «Quella di oggi - prosegue Pioli - sarà un’esperienza formativa per la sua crescita. Il suo sarà un percorso di piccoli passi, sa di avere talento, ma è molto umile e generoso e per questo è ben voluto dallo spogliatoio. Non sarà questa partita a farlo sentire arrivato: è troppo intelligente e volenteroso per sapere che deve conquistarsi il futuro con dedizione», conclude l'allenatore del Milan.