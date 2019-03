Mercatino di via Ferdinando I, via libera del Consiglio comunale di Caltanissetta

Dal consiglio comunale arriva il via libera al trasferimento del mercatino del sabato ormai in via Ferdinando I. Venti i voti favorevoli. Il consiglio ha anche approvato la proposta di riduzione dei posti esitata dalla giunta che scendono da 262 a 170, quasi il quaranta per cento in meno, come a dire una vigorosa cura dimagrante.

Soddisfatto l’assessore alle Attività Produttive Giovanni Guarino: "Dopo ventisei anni arriva la svolta". Il provvedimento di riduzione dei posti adesso ufficializzato dal consiglio era comunque nell’aria ed è la diretta conseguenza dei controlli di polizia municipale e della volontà degli stessi operatori di disertare la piazza nissena non rinnovando licenze e autorizzazione.

Già a cinquanta ambulanti è stata ritirata l’autorizzazione all’interno dello spazio pubblico. Agli interessati, che hanno accumulato un numero elevato di assenze, erano state concesse due settimane di tempo per opporsi e presentare le controdeduzioni. Il termine però è trascorso infruttuosamente.

Arriva pertanto la conferma che il mercatino settimanale sarà drasticamente rimpicciolito. Il taglio netto è frutto di una revisione elaborata dall’ufficio tecnico sulla scorta dei servizi annonari della polizia municipale scattati in estate.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE