Anziano massacrato a Mazzarino, fermato un 45enne per tentato omicidio

La procura della Repubblica di Gela ha disposto il fermo di indiziato di delitto, eseguito dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, di un 45enne di Mazzarino, per tentato omicidio.

Nel tardo pomeriggio di sabato, in contrada Favara, presso un fondo agricolo di Mazzarino, personale del 118 aveva soccorso un pensionato di 74 anni, riverso a terra con lesioni multiple agli arti al busto e alla testa, trasportato in elisoccorso al "Sant'Elia" di Caltanissetta. Giunto in stato di incoscienza e ricoverato in codice rosso, e' stato sottoposto a intervento chirurgico.

Le indagini, coordinate dal procuratore Eugenia Belmonte, hanno ricostruito fatti e responsabilità. Il magistrato, al termine dell'interrogatorio, ha quindi disposto il fermo. Alla base dell'episodio vi sarebbero futili motivi. La vittima, conosciuta dall'aggressore, dopo vari interventi risulta ricoverato in prognosi riservata e versa in pericolo di vita. (AGI)

