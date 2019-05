Ruba in un appartamento a Caltanissetta: gli agenti lo trovano dentro un armadio e lo arrestano

È stato sorpreso a rubare all'interno di un appartamento in via Berlinguer a Caltanissetta. L’uomo è stato trovato dagli agenti, che hanno fatto irruzione nell’abitazione, nascosto su un armadio, avvolto in una coperta.

I poliziotti della sezione volanti hanno arrestato Francesco Abbate, nisseno trentatreenne, accusato di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti, che hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile. I poliziotti sono intervenuti dopo una richiesta d’intervento, arrivata alla sala operativa della questura, da parte di alcuni residenti che avevano sentito rumori nel palazzo.

Una volta dentro l’appartamento, gli agenti hanno trovato tutte le stanze a soqquadro, costatando che era stato rotto il vetro di una finestra. Il 37enne è stato trovato con addosso arnesi utilizzati per lo scasso e un cofanetto contenente anelli, orecchini, bracciali e collane rubati nell’appartamento.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti l'uomo si è introdotto all’interno dell’abitazione dopo essersi arrampicato attraverso i tubi del gas. L’arrestato è stato portato in questura e su disposizione del pm di turno presso la locale procura della repubblica è stato portato agli arresti domiciliari.

La refurtiva sequestrata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

© Riproduzione riservata