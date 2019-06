"Sistema Montante", Orfanello va in carcere: avrebbe tentato di inquinare le prove

Passa dai domiciliari al carcere il maggiore della Guardia di Finanza Ettore Orfanello, coinvolto nell'inchiesta sul cosiddetto "sistema Montante"; per gli inquirenti avrebbe cercato di inquinare le prove. Utilizzando il cellulare della badante della suocera, Orfanello avrebbe parlato con un suo ex collaboratore, un sottufficiale delle Fiamme Gialle, e con altri due amici.

"Orfanello - dice il procuratore di Caltanissetta, Amedeo Bertone - ha violato il suo status poiché comunicava con l'esterno. Era anche contento di aver scoperto un sistema di messaggistica non molto utilizzato e pensava di non poter essere intercettato. Ma non sapeva che era intercettato per altro".

Orfanello avrebbe suggerito ai suoi interlocutori di scaricare "Signal", un sistema di messaggistica simile a whatsapp. L'ufficiale è imputato per associazione a delinquere e corruzione nell'ambito del rito ordinario sul caso Montante. "Le condotte di Orfanello - scrive il collegio presieduto da Francesco D'Arrigo (a latere Santi Bologna e Giiulia Calafiore) - devono essere ritenute indicative di disinvolta spregiudicatezza, di pericolosità e inaffidabilità".

