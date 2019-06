Incidente tra Gela e Niscemi, auto sbanda e precipita in una scarpata: morto un 22enne

Incidente mortale poco prima della mezzanotte lungo la Sp 10 tra Niscemi e Gela. È morto un giovane di 22 anni di Niscemi, Cristian Cannia, che era a bordo di una Mini Cooper insieme con altri quattro amici.

Secondo una prima ricostruzione il conducente dell’auto ha perso il controllo della vettura in un tratto rettilineo della provinciale, per cause in via d’accertamento.

L’auto è caduta in una scarpata e due ragazzi sono stati sbalzati fuori. All’arrivo dei medici del 118 le condizioni del 22enne sono apparse subito gravissime. Il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Gela. Mentre un altro ventenne è stato trasferito a Palermo all’ospedale Civico di Palermo.

Gli altri tre feriti sono ricoverati all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

La polizia di stato sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

