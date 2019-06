L'esplosione di una bombola al mercato di Gela, peggiorano le condizioni di una donna

Ad otto giorni dallo scoppio della bombola al mercatino rionale di via Madonna del Rosario a Gela si continua a lottare per la vita dei coinvolti nell'esplosione.

Peggiorate le condizioni di Tiziana Nicastro, 42 anni: la donna era ricoverata al Civico di Palermo ed aveva ustioni in 60% del corpo e ieri è stata trasferita all'Ismett, dove è in Ecmo per il peggiorare delle sue condizioni, che rimangono estremamente critiche. Si era diffusa nel pomeriggio la notizia che la donna fosse deceduta, ma è stata poi smentita in serata dalla direzione sanitaria dell'Ismett.

La Nicastro si trovava al mercatino rionale per fare qualche acquisto quando è stata travolta dalla fiammata sprigionata dal camioncino che vendeva polli allo spiedo. La donna è mamma di tre figli.

