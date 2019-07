Rissa per il fumo del barbeque a Caltanissetta: 5 denunciati tra cui un minore

Gli agenti della sezione "volanti" hanno denunciato a Caltanissetta cinque persone, tra cui un minore, accusate di rissa. La causa sarebbe stata il fumo di un barbeque. Due dei coinvolti, un maggiorenne e il minorenne, sono anche accusati di porto di oggetti atti a offendere e il più piccolo anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri sera, una pattuglia è intervenuta in via De Cosmi, dove i cinque, appartenenti a due nuclei familiari distinti litigavano fra loro. Due di essi, il minore, che si sarebbe scagliato contro gli agenti, e un trentenne della fazione opposta, sono stati trovati dai poliziotti con in mano una forbice e un bastone.

Dopo che gli agenti sono riusciti a riportare alla calma i facinorosi sequestrando la forbice impugnata dal diciassettenne e un bastone impugnato da un trentenne si è accertato che la lite era stata causata per il fumo di un barbeque, così come confermato dai presenti.

