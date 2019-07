Caltanissetta, due ventenni ubriachi litigano per strada: sanzionati

Due ventenni ubriachi litigano per strada a Caltanissetta e vengono sanzionati dalla polizia. La notte scorsa, intorno alle 2, gli agenti della sezione volante, dopo alcune segnalazioni, sono intervenuti in via Consultore Benintendi perchè era stata segnalata una rissa in corso.

Gli agenti sul posto hanno costatato che non si trattava di rissa ma di due giovani che per futili motivi stavano litigato tra di loro.

I due, già noti alle forze dell'ordine, in stato di agitazione e visibilmente ubriachi, avevano varie escoriazioni ed ecchimosi al volto e agli arti, e uno di essi aveva la maglietta strappata.

Sono stati condotti in questura e sanzionati amministrativamente per ubriachezza. Previsto il pagamento di una pena pecuniaria da 51 a 309 euro.

