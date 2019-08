Caltanissetta, controlli serrati sul trasporto di merci pericolose

Incrementati i controlli della polizia stradale di Caltanissetta per contrastare il trasporto di merci pericolose sui tratti di strada statale ed autostradale.

Per merci pericolose si intendono quelle che possono causare danni alle persone, alle cose e all'ambiente e, in base alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolo, sono classificate in 13 classi e, nei mezzi adibiti al loro trasporto, sono segnalate con dei pannelli che ne permettono l’immediata individuazione al fine di un eventuale intervento.

Purtroppo, anche se il settore della mobilità delle merci pericolose è particolarmente professionalizzato, non sempre il trasporto avviene nel rispetto delle regole. Nel corso dei mirati controlli effettuati sulla S.S. 640 (Caltanissetta/Agrigento), sulla S.S. 626 (Caltanissetta/Gela), sulla S.S. 115 (perif. Gela) e sull’A/19, dal 5 al 7 Agosto, da parte della Polizia stradale nissena, sono stati controllati 25 mezzi che trasportavano merci pericolose e sono state riscontrate 3 violazioni che hanno riguardato la normativa di settore, tutte di tipo documentale. Nel complesso sono state impegnate 12 pattuglie tra la sezione di Caltanissetta ed il distaccamento di Gela.

