Violento scontro tra due auto a Caltanissetta, bimba in ospedale

Un violento scontro tra due auto si è verificato due notti fa in via Niscemi a Caltanissetta. Una delle due vetture proveniva da viale Regina Margherita, l'altra da via Niscemi quando sono entrate in collisione. A guidare uno dei due veicoli un uomo di 26 anni con a bordo la figlia di 6 anni.

Giunti i soccorsi la bimba è stata immediatamente trasportata in pronto soccorso in codice rosso, dove le è stata riscontrata una frattura alla spalla. Il padre, che a quanto pare sarebbe agli arresti domiciliari, invece è risultato positivo agli stupefacenti.

Il conducente dell'altro auto è rimasto illeso ed è risultato negativo ai controlli. Sul posto è intervenuta la Polizia.

