Guida sotto l'effetto di alcol e mancato uso di cinture: 30 multe in 3 giorni a Caltanissetta

Trenta sanzioni in tre giorni sono state elevate dalla polizia stradale a Caltanissetta. Quattordici le pattuglie impiegate dal 24 al 26 agosto.

Gli agenti hanno sanzionato diciannove conducenti per mancato uso delle cinture di sicurezza, due per velocità eccessiva, per guida sotto l’influenza dell’alcol e per altre violazioni.

I controlli sono stati effettuati nell’ambito dell’attività di vigilanza stradale svolta in occasione dell’esodo estivo.

