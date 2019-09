Insulta, minaccia e aggredisce l’ex convivente: denunciato 26enne a Caltanissetta

Nuovo caso di maltrattamenti, questa volta a Caltanissetta. I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un nisseno ventiseienne, gravato da precedenti giudiziari, per maltrattamenti, lesioni personali gravi, e violenza privata nei confronti dell'ex convivente.

L’uomo, lo scorso sabato sera, ha aggredito la propria ex mentre la stessa si trovava per strada: dopo averla insultata e minacciata l’ha schiaffeggiata e le ha tolto il telefono cellulare di mano per impedirle di chiamare la polizia. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena sono intervenuti e hanno fatto allontanare l’uomo dal luogo dell’aggressione, fornendo un cellulare alla donna che ha così potuto chiamare i soccorsi. La donna ha riportato lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del pronto soccorso.

Non si tratterebbe della prima violenza, la donna ne avrebbe subite altre, anche in presenza della figlia minorenne, dopo la fine della convivenza con l'uomo.

I poliziotti hanno identificato l’aggressore che è stato denunciato.

