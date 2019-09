Detenzione abusiva di munizioni, denunciato 34enne a Caltanissetta

Un 34enne è stato denunciato a Caltanissetta dalla polizia per detenzione abusiva di munizioni. Gli agenti sono intervenuti dopo una telefonata, arrivata alla sala operativa della Questura, che segnalava un uomo che sparava a dei volatili. Sono stati sequestrati 49 proiettili per pistole non denunciate.

La pattugli, nel pomeriggio di sabato, è intervenuta in contrada Misteci/Besaro. Gli agenti hanno identificato due uomini all’interno di una proprietà privata che, però, hanno negato di stare sparando a dei volatili. Il trentaquattrenne, possessore di armi e munizioni regolarmente detenute, ha invece riferito di stare provando delle armi. Nei pressi del luogo dell’intervento è stato trovato un sacchetto contenente 49 proiettili per pistole, di diverso calibro, non regolarmente denunciate, di proprietà del trentaquattrenne.

L’uomo, al quale in via precauzionale sono state ritirate le armi regolarmente detenute, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni.

© Riproduzione riservata