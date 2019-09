Caltanissetta, guidava senza patente e sotto effetto di alcol e droga: arrestato

La corte d'appello ha accolto la richiesta di aggravamento della pena da parte del procuratore generale nei confronti di un 29enne che, coinvolto in un incidente stradale in via Niscemi, è stato trovato privo di patente, perchè già revocata, e positivo all’alcol test e all’assunzione di stupefacenti.

Ieri pomeriggio i poliziotti della sezione volanti hanno arrestato il nisseno Maurizio Emanuel Santoro, revocando pertanto le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia e dell’obbligo di dimora.

Il 29enne è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

