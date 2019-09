Maltratta la moglie e i figli piccoli, il Tribunale di Gela lo allontana da casa

Emesso dal tribunale di Gela un provvedimento di «allontanamento dalla casa familiare» nei confronti di un uomo di 47 anni al quale è stato imposto il divieto di avvicinarsi a moglie e figli. La misura cautelare è stata eseguita dalla polizia che lo ha denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Per sei anni, l’uomo si sarebbe accanito contro la moglie e i figli in tenera età, rendendo loro la vita impossibile con percosse e minacce, per motivi banali e in modo abituale. Da ora in poi il 47enne non potrà più avere alcun contatto con i propri familiari se non con l’autorizzazione del giudice.

