Caltanissetta, evasione dai domiciliari: arrestato 23enne

Aggravamento della misura degli arresti domiciliari per Eros Fiandaca, 23enne nisseno. Il giovane, la scorsa settimana, nel corso di una perquisizione, aveva aggredito gli agenti ed era stato arrestato per resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Durante il controllo effettuato la scorsa settimana, gli agenti hanno trovato nella camera da letto di Fiandaca un cucchiaio contenente cocaina che il ventitreenne aveva fatto disperdere nell’ambiente quando si era scagliato contro il poliziotto. Gli agenti lo hanno arrestato, misura che era stata convalidata dal Gip che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Al controllo di polizia Fiandaca, però, non era stato trovato in casa ed è stato denunciato per evasione. Dopo la denuncia, il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha sostituito la misura cautelare, applicando la custodia in carcere.

© Riproduzione riservata