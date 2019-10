Caltanissetta, controlli antidroga: tre persone segnalate per uso di stupefacenti

Tre persone sono state segnalate dai poliziotti della sezione volanti alla Prefettura di Caltanissetta per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo in Via Saccarella, alle 22 di ieri, due giovani sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale; un ventunenne è stato trovato in possesso di tre confezioni di hashish.

I poliziotti hanno controllato, intorno la mezzanotte, presso l’abitazione di un 28enne agli arresti domiciliari; anche in questo caso sequestrato hashish.

Infine, nel pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, gli agenti sono intervenuti in Via Re d’Italia per una lite tra due fidanzati. Dopo aver riportato la calma tra i due litiganti, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione un ventiseienne, sequestrandogli due dosi di hashish.

