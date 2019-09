Caltanissetta, l'ex questore Ricciardi: "Mai promesso soldi al pentito Scarantino"

"Scarantino forniva sempre versioni differenti. In un interrogatorio risalente al 12 settembre del '94, si rimangiò tutto quello che aveva riferito nell'interrogatorio di un mese prima. Come si fa a indottrinare una persona come Scarantino? Non sapeva nemmeno parlare l'italiano".

Lo ha dichiarato Vincenzo Ricciardi, ex questore di Bergamo, nel corso del processo che si celebra a Caltanissetta, sul depistaggio per le indagini successive alla strage di via d'Amelio.

