Mussomeli, obiettivo l'istituzione della zona franca

Da qui alla scadenza del suo mandato, fissata per la prossima primavera, il sindaco mussomelese Giuseppe Catania ha un obiettivo: vedere approvata l'istituzione della zona franca montana e nella quale rientra pure Mussomeli. È no dei suoi progetti e delle sue battaglie, tanto che nei giorni scorsi ha voluto partecipare ad una riunione tra amministratori e parlamentari regionali (di maggioranza ed opposizione) tenutasi a Castellana Sicula.

«La mia presenza la scorsa settimana nel paesino palermitano - spiega il primo cittadino - rientra nella mia battaglia a sostegno dell'approvazione della questa legge obiettivo sull'istituzione delle zone franche montane; una legge che servirebbe a contrastare il fenomeno dello spopolamento in atto in tutti i comuni delle aree interne siciliane e delle aree montane siciliane».

Catania spiega che se questa legge venisse approvata i benefici per i residenti di questi comuni sarebbero molti. «L'esenzione delle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi 5 anni al 60%, per il sesto e settimo anno al 40% e per l'ottavo e nono al 20%. L'esenzione dall'Irap per i primi tre periodi di imposta». Ed ancora «l'esenzione dalle imposte municipali per 5 anni per gli immobili siti nelle zone franche montane utilizzati per l'insediamento attività produttive. L'esonero dal versamento dei contributo sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi 5 anni di attività».

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE