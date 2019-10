Caltanissetta, ripristinata l'isola ecologica di via Malta: ecco come accedere

Caltanissetta prosegue il suo percorso verso la raccolta differenziata. Da martedì 8 ottobre, torna ad essere operativa l’isola ecologica di via Malta (incrocio con via Luigi Sagona nei pressi del mercato rionale di via Luigi Rizzo) con la messa in funzione del “distributore dei sacchi” per le utenze servite dalla raccolta “porta a porta” della zona B.

Gli utenti potranno avvalersi dell’isola ecologica tutti i giorni feriali, tranne la domenica, dalle 8.00 del mattino sino alle 18.00, con orario continuato, e potranno conferire: carta, cartone, plastica, vetro e metalli, e anche le pile esauste opportunamente separate.

Il distributore dei sacchi per la raccolta differenziata (per le utenze servite dal “porta a porta” della zona B) è posizionato presso il comando dei vigili urbani di Caltanissetta in via Alcide De Gasperi. Per il ritiro bisognerà recarsi muniti di tessera sanitaria.

La fornitura copre un arco temporale di 3 mesi e si potrà avere diritto ai sacchi solo allo scadere dei tre mesi dalla consegna precedente.

