Caltanissetta, il Tribunale dei minori è senza magistrati

«Lo Stato si è dimenticato della sezione di Caltanissetta del tribunale per i minori». È quanto detto dal presidente del Tribunale per i minorenni nisseno, Laura Vaccaro, ieri mattina durante un convegno svoltosi a Canicattì per ricordare il giudice Rosario Livatino.

Negli uffici della sezione l'unica ad essere rimasta è proprio la presidente Vaccaro su 5 magistrati in organico. Ma non solo, al tribunale per i minori di Caltanissetta mancano anche i dipendenti che istituiscono le pratiche e che sono di supporto ai giudici ed ai magistrati.

L'articolo completo di Paolo Picone nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

