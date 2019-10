Usura e racket, "Nessuno di noi cammina da solo" a Gela

All’insegna del motto "Nessuno di noi cammina da solo", si svolgerà a Gela, il 17 ottobre prossimo, nel teatro Eschilo, l’assemblea nazionale delle associazioni antiracket e antiusura aderenti alla Fai.

"Sarà un raduno - scrivono gli organizzatori - a sostegno e solidarietà dei colleghi dell’associazione di Gela, 'Gaetano Giordano'", il cui contributo è stato fondamentale per la buona riuscita di tante operazioni antimafia, e in particolare della più recente maxi retata, con 70 arresti, denominata 'Stella cadente', eseguita dalle forze dell’ordine, in tutto il territorio nazionale, con il coordinamento della procura nissena.

Oltre alla partecipazione del prefetto di Caltanissetta, Cosima di Stani, e dei vertici regionali e nazionali della Fai è prevista la presenza di Annapaola Porzio, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

© Riproduzione riservata