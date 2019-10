Caltanissetta, trasporto non regolare di animali: multa di 2500 euro al camionista

Multa da 2.500 euro ad un camionista fermato, dai poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta - distaccamento di Gela, sulla strada statale 626 Gela-Caltanissetta, nei pressi dello svincolo di Capodarso.

I cavalli presenti nel mezzo erano trasportati in modo non regolare. Il camionista non aveva la necessaria documentazione degli animali, i cavalli non erano registrati nell’anagrafe equina, erano privi di passaporto e microchip. 2

La sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nell'ultimo periodo, ha reso noto di aver incrementato i controlli sulle tratte stradali statali e sulle autostrade di propria competenza.

