Caltanissetta, corriere trasportava 3 ovuli di eroina nel retto: arrestato

Un cinquantaseienne nigeriano Emmanuel Asiegbu è stato arrestato, ieri, per detenzione ai fini spaccio a Caltanissetta. L'uomo è stato fermato in via Rochester, appena sceso dall’autobus proveniente da Palermo.

È apparso subito nervoso e i poliziotti della sezione antidroga lo hanno portato in questura è stato sottoposto a perquisizione personale con esito negativo. Gli agenti, però, hanno deciso di accompagnarlo presso l’ospedale Sant’Elia e, su disposizione del pm di turno, è stato sottoposto a ispezione personale eseguita da personale medico. Dagli esami radiologici, in corrispondenza del retto, sono stati individuati i tre ovuli che, una volta espulsi, contenevano in totale 37 grammi di eroina.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del pm è stato condotto al carcere Malaspina a disposizione dell’autorità giudiziaria.

