Furti e spaccio di droga, quattro arresti a Gela

Un’operazione della polizia a Gela, denominata in codice «Cave Canem», ha portato all’arresto di quattro persone accusate, a vario titolo, di furti e spaccio di stupefacenti in concorso. L’ordinanza di custodia cautelare, una in carcere e tre ai domiciliari, è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Gela, su richiesta dalla Procura della Repubblica.

Per l’esecuzione della misura oltre agli agenti del commissariato sono stati impiegati quelli del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia di Palermo e unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

L’attività investigativa, avviata nell’estate del 2017, nasce da una indagine coordinata dalla Procura di Gela e svolta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali e video.

I particolari dell’operazione di Polizia saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la Procura della Repubblica di Gela, alla presenza dei vertici della Procura e della polizia di Stato.

