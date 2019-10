Gela, abbandona rifiuti in un terreno: multa da 600 euro

Un uomo che ha abbandonato rifiuti solidi urbani ed ingombranti in un terreno, è stato sorpreso e sanzionato dai militari della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Gela.

Colto in flagranza, il trasgressore ha cercato di giustificarsi dichiarando che i rifiuti abbandonati erano di piccole quantità e che il terreno, essendo di sua proprietà, poteva essere utilizzato per disfarsene. Giustificazioni che il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Gela non ha considerato sufficienti.

I militari gli hanno inflitto una multa di 600 euro e il trasgressore è stato obbligato ad effettuare il recupero dei rifiuti abbandonati e di ripristinare l’originale stato dei luoghi.

